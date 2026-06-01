20:37, 1 июня 2026

Создана снижающая риск возвращения опасного рака вакцина

JCO: Сочетание вакцины с иммунотерапией вдвое снижает риск возвращения меланомы
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: angellodeco / Shutterstock / Fotodom

Персонализированная вакцина в сочетании с иммунотерапией почти вдвое снизила риск возвращения меланомы — одной из самых опасных форм рака кожи. Результаты пятилетнего наблюдения исследователей опубликованы в Journal of Clinical Oncology (JCO).

В исследовании участвовали пациенты, которым уже удалили опухоль. После операции часть из них получала стандартную иммунотерапию препаратом пембролизумаб, а другая часть — тот же препарат вместе с индивидуальной вакциной. Ее создавали отдельно для каждого пациента на основе особенностей его опухоли.

Через пять лет без признаков рака оставались 68,8 процента пациентов, получавших комбинированное лечение. В группе только стандартной иммунотерапии этот показатель составил 49,1 процента. Добавление вакцины снизило риск возвращения болезни или смерти на 49 процентов, а риск распространения рака в другие органы — на 59 процентов.

Вакцина работает как «инструкция» для иммунной системы. Она помогает Т-клеткам распознавать специфические белки опухоли и атаковать раковые клетки, если они сохраняются в организме или появляются снова. По словам ученых, такой подход особенно важен, потому что меланома умеет уходить от иммунного ответа и не у всех пациентов хорошо реагирует на стандартную терапию.

Авторы отмечают, что побочные эффекты были управляемыми: чаще всего сообщалось об усталости, боли в месте инъекции и ознобе.

Ранее стало известно, что новый препарат дароксонрасиб продлевает жизнь при раке поджелудочной железы.

