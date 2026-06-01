14:06, 1 июня 2026

Найден способ продлить жизнь при одном из самых опасных видов рака

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Новый препарат дароксонрасиб помог пациентам с распространенным раком поджелудочной железы жить дольше. Результаты исследования представлены на конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO).

В испытании участвовали около 500 пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы, у которых болезнь перестала отвечать на предыдущее лечение. У тех, кто принимал дароксонрасиб, медиана выживаемости составила 13,2 месяца против 6,7 месяца в группе химиотерапии.

Препарат блокирует мутантный белок KRAS, который поддерживает рост опухоли более чем в 90 процентах случаев рака поджелудочной железы. Долгое время эту мишень считали почти недоступной для лекарств, однако новая таблетка смогла воздействовать сразу на несколько вариантов KRAS.

Ученые подчеркивают, что препарат не излечивает рак, но может стать важным шагом вперед в терапии одного из самых опасных онкологических заболеваний. Сейчас специалисты изучают возможность применять его на более ранних стадиях болезни.

Ранее ученые выяснили, что препараты от анемии обладают противоопухолевым эффектом.

