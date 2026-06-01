Найден способ продлить жизнь при одном из самых опасных видов рака

ASCO: Новый препарат дароксонрасиб продлевает жизнь при раке поджелудочной железы

Новый препарат дароксонрасиб помог пациентам с распространенным раком поджелудочной железы жить дольше. Результаты исследования представлены на конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO).

В испытании участвовали около 500 пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы, у которых болезнь перестала отвечать на предыдущее лечение. У тех, кто принимал дароксонрасиб, медиана выживаемости составила 13,2 месяца против 6,7 месяца в группе химиотерапии.

Препарат блокирует мутантный белок KRAS, который поддерживает рост опухоли более чем в 90 процентах случаев рака поджелудочной железы. Долгое время эту мишень считали почти недоступной для лекарств, однако новая таблетка смогла воздействовать сразу на несколько вариантов KRAS.

Ученые подчеркивают, что препарат не излечивает рак, но может стать важным шагом вперед в терапии одного из самых опасных онкологических заболеваний. Сейчас специалисты изучают возможность применять его на более ранних стадиях болезни.

