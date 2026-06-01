Москвичам рассказали о погоде в первую неделю лета

Синоптик Шувалов: В первую неделю июня в Москве потеплеет до плюс 23 градусов

В первую неделю июня в Москве потеплеет до комфортных плюс 23 градусов. О погоде в самом начале лета рассказал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

«На этой неделе москвичам и жителям области не стоит ждать аномальных 25-27 градусов, но и унывать от серости тоже не придется. Температура выйдет на плато, комфортное для большинства людей», — предсказал синоптик.

По прогнозам Шувалова, всю неделю столбики термометров покажут уверенные плюс 21-23 градуса Цельсия. При этом не исключены осадки, но они будут локальными и редкими.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что к 6-7 июня температура воздуха в Москве превысит климатическую норму.