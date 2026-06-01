Россиянам перечислили способы защитить детей от угроз в интернете

«Лаборатория Касперского»: Для защиты от цифровых угроз детям следует закрыть соцсети

Чтобы защитить детей от цифровых угроз, необходимо научить их правилам кибербезопасности, в том числе особенностям поведения в соцсетях. О способах противостоять мошенникам в интернете «Ленте.ру» рассказали коммерческий директор «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер и руководитель направления по детской онлайн-безопасности компании Андрей Сиденко.

В первую очередь специалисты призвали научить детей скрывать свои посты и личную информацию в соцсетях от тех, с кем они не знакомы лично, или от тех, кому ребенок не доверяет. Они также заявили, что детям не стоит выкладывать в сеть личную информацию, например, номер школы, домашний адрес, личный телефон, адрес электронной почты и другие данные.

Чтобы защитить аккаунты в соцсетях, детям необходимо придумывать сложные пароли, использовать двухфакторную аутентификацию, а также никому не сообщать данные от своих аккаунтов и одноразовые коды. Кроме того, эксперты призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать файлы с расширением .apk.

Гербер добавил, что дети остаются одной из самых уязвимых групп для злоумышленников в сети, так как не всегда задумываются о последствиях своих действий в интернете. Он уточнил, что любой публичный контент, который выкладывает ребенок, может использоваться в мошеннических схемах, в частности, для генерации поддельных фото и видео с помощью искусственного интеллекта.

Сиденко также отметил, что аферисты могут заранее изучить информацию о ребенке в его соцсетях, чтобы использовать ее во время общения и войти к жертве в доверие.

