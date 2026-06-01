В МИД России возложили на Запад основную ответственность за удары по ЗАЭС

МИД РФ: Ответственность за удары по Запорожской АЭС лежит на Западе

Основная ответственность за удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) лежит на западных хозяевах Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

«Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют: ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе», — подчеркнули в дипведомстве.

В Москве отметили, что западные страны продолжают поставлять Киеву новые партии вооружений. В МИД РФ убеждены, что в США и Европе отдают отчет о возможных последствиях таких атак.

«Надеемся, что даже на Западе в итоге осознают, что, нанося удары при помощи поставляемого оружия по ядерным объектам, Киев фактически действует как "обезьяна с гранатой", создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

В МИД России заявили, что рассчитывают на справедливую оценку действий Киева со стороны секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и лично гендиректора агентства Рафаэля Гросси. В российском дипломатическом ведомстве указали, что угрозы, создаваемые режимом президента Украины Владимира Зеленского, который «в антироссийском угаре прямой наводкой» бьет по российской АЭС, нельзя игнорировать.

Ранее были опубликованы кадры последствий удара ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС. Место атаки украинского дрона находилось в нескольких метрах от реактора, расположенного в энергоблоке № 6.