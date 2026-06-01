Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:57, 1 июня 2026Мир

В МИД России возложили на Запад основную ответственность за удары по ЗАЭС

МИД РФ: Ответственность за удары по Запорожской АЭС лежит на Западе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Основная ответственность за удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) лежит на западных хозяевах Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

«Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют: ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе», — подчеркнули в дипведомстве.

В Москве отметили, что западные страны продолжают поставлять Киеву новые партии вооружений. В МИД РФ убеждены, что в США и Европе отдают отчет о возможных последствиях таких атак.

«Надеемся, что даже на Западе в итоге осознают, что, нанося удары при помощи поставляемого оружия по ядерным объектам, Киев фактически действует как "обезьяна с гранатой", создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

В МИД России заявили, что рассчитывают на справедливую оценку действий Киева со стороны секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и лично гендиректора агентства Рафаэля Гросси. В российском дипломатическом ведомстве указали, что угрозы, создаваемые режимом президента Украины Владимира Зеленского, который «в антироссийском угаре прямой наводкой» бьет по российской АЭС, нельзя игнорировать.

Ранее были опубликованы кадры последствий удара ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС. Место атаки украинского дрона находилось в нескольких метрах от реактора, расположенного в энергоблоке № 6.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы

    В российском городе за месяц выпала пятимесячная норма осадков

    Автомобиль ушедшего из России производителя преодолел почти 800 тысяч километров

    В Подмосковье начался супергрибной сезон

    Грузовики ВС России защитили «зеброй» от дронов

    В Приморье впервые приплыли тунцы-гиганты весом 200 килограммов

    Известный британский комик назвал самый удивительный факт о России

    Появились новые подробности о поиске Усольцевых

    Мерц захотел улучшить отношения ЕС с Трампом

    Буданов анонсировал визит США в Киев и Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok