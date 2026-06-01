19:44, 1 июня 2026

Трехкратный чемпион мира Малинин в люксовой одежде снялся для журнала

Фигурист Илья Малинин в футболке Gucci и ожерелье Swarovski снялся для журнала Dazed
Мария Винар

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Трехкратный чемпион мира, американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин в люксовой одежде снялся для журнала Dazed. Фото опубликованы на сайте модного издания.

21-летний спортсмен предстал на одних размещенных кадрах в потертых черных джинсах и облегающей футболке Gucci, оформленной высоким горлом, и хрустальным ожерельем Swarovski. На других снимках Малинин попозировал в белой куртке Chloe и хлопковых брюках Bottega Veneta.

Кроме того, знаменитость запечатлели в латексном прозрачном пальто из ассортимента Simone Rocha и костюме Givenchy. Также молодой человек примерил кожаный черный топ и брюки Tom Ford.

В марте Илья Малинин в откровенном виде посетил ежегодную премию Международного союза конькобежцев — ISU Figure Skating Awards 2026. На мероприятии он появился в прозрачной черной майке и брюках в тон, а также с сумкой Prada.

