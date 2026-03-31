Трехкратный чемпион мира Малинин пришел на премию в прозрачной майке

Трехкратный чемпион мира Илья Малинин пришел на премию в откровенном наряде

Трехкратный чемпион мира, американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин в откровенном наряде вышел в свет. Пост опубликован на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21-летний спортсмен посетил ежегодную премию Международного союза конькобежцев — ISU Figure Skating Awards 2026. На мероприятии он появился в прозрачной черной майке и брюках в тон, а также с сумкой бренда Prada и с золотистой повязкой на руке. В то же время фигурист примерил шубу и дополнил образ бусами и цепочкой с кулоном.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.

В марте костюмер Светлана Гачинская, создавшая костюм для российского фигуриста Петра Гуменника, отреагировала на похвалу от редакции Vogue Italia.

