10:47, 31 марта 2026

Трехкратный чемпион мира Малинин пришел на премию в прозрачной майке

Трехкратный чемпион мира Илья Малинин пришел на премию в откровенном наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Legion-Media

Трехкратный чемпион мира, американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин в откровенном наряде вышел в свет. Пост опубликован на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21-летний спортсмен посетил ежегодную премию Международного союза конькобежцев — ISU Figure Skating Awards 2026. На мероприятии он появился в прозрачной черной майке и брюках в тон, а также с сумкой бренда Prada и с золотистой повязкой на руке. В то же время фигурист примерил шубу и дополнил образ бусами и цепочкой с кулоном.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.

В марте костюмер Светлана Гачинская, создавшая костюм для российского фигуриста Петра Гуменника, отреагировала на похвалу от редакции Vogue Italia.

    Последние новости

    Китай обратился с призывом к Израилю и США

    У чиновницы российского города-курорта нашли имущество на 100 миллионов рублей

    В России опровергли идею ввести обязательным второй иностранный язык в школах

    Названо число заключенных в Южной Корее граждан России

    Путин продлил действие упрощающего расчеты за российский газ указа

    50-летнюю Шарлиз Терон сняли в бикини на пляже

    В Казахстане начнется выпуск популярной модели Changan

    Постпред России объяснил ситуацию в Иране главенством «закона джунглей»

    США потребовали от Польши поделиться оружием

    Раскрыт неожиданный способ улучшить здоровье сердца и снизить стресс

    Все новости
