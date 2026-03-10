Костюмер фигуриста Гуменника отреагировала на похвалу от Vogue

Костюмер фигуриста Гуменника Гачинская назвала похвалу Vogue приятным событием

Костюмер Светлана Гачинская, создавшая костюм для российского фигуриста Петра Гуменника, отреагировала на похвалу от редакции Vogue Italia. Интервью с ней публикует Sport24.

Модное издание включило костюм спортсмена, в котором он выступал с программой «Парфюмер» в Милане, в тройку лучших костюмов Олимпиады-2026. В рейтинг также попали наряды спортсменов Михаила Шайдорова, Ильи Малинина, Стивена Гоголева, Лоранс Фурнье-Бодри, дуэта Мэдисон Чок и Эвана Бейтса.

Гачинская назвала произошедшее приятным событием. «Реакция команды и моя на то, что костюм был оценен редакцией журнала, однозначно была замечательной. Прекрасно, что заметили, отметили. Значит, все-таки программа, которую катал Петр, получилась, несмотря ни на что. Костюм тоже сыграл какую-то свою роль», — поделилась она.

Гуменник занял шестое место на Олимпиаде. Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы. Победителем стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.