Ценности
12:41, 10 марта 2026Ценности

Костюмер фигуриста Гуменника отреагировала на похвалу от Vogue

Костюмер фигуриста Гуменника Гачинская назвала похвалу Vogue приятным событием
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Katie Stratman / Imagn Images / Reuters

Костюмер Светлана Гачинская, создавшая костюм для российского фигуриста Петра Гуменника, отреагировала на похвалу от редакции Vogue Italia. Интервью с ней публикует Sport24.

Модное издание включило костюм спортсмена, в котором он выступал с программой «Парфюмер» в Милане, в тройку лучших костюмов Олимпиады-2026. В рейтинг также попали наряды спортсменов Михаила Шайдорова, Ильи Малинина, Стивена Гоголева, Лоранс Фурнье-Бодри, дуэта Мэдисон Чок и Эвана Бейтса.

Гачинская назвала произошедшее приятным событием. «Реакция команды и моя на то, что костюм был оценен редакцией журнала, однозначно была замечательной. Прекрасно, что заметили, отметили. Значит, все-таки программа, которую катал Петр, получилась, несмотря ни на что. Костюм тоже сыграл какую-то свою роль», — поделилась она.

Гуменник занял шестое место на Олимпиаде. Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы. Победителем стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
