Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:12, 1 июня 2026Из жизни

Фермер окатил навозом 20 люксовых автомобилей и прослыл героем

В Великобритании фермер окатил навозом 20 люксовых машин наглых туристов и прослыл героем
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Daily Mail News / YouTube

В Великобритании фермер залил навозом 20 автомобилей, которые владельцы без разрешения оставили на его поле. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 25 мая в графстве Камбрия. Хогг Ходжсон, владелец фермы в живописном регионе Озерный край, устал от того, что туристы постоянно парковались на его поле и отправлялись любоваться природными красотами. После того как мужчина обнаружил, что на поле для выпаса овец стоят около 20 автомобилей, он окатил их навозом из цистерны. Под струю фекалий попали в том числе люксовые машины Mercedes, Jaguar и BMW.

Британец сразу же прослыл героем в сети, однако заявил, что не испытывает гордости за свой поступок. Мужчина признался, что наглые туристы просто достали его своим хамским поведением. Они без спроса открывали ворота его фермы и выезжали на поле, мусорили, а иногда даже ломали ограды, чтобы проехать. При этом на въезде на ферму висит большое объявление, что поле предназначено для выпаса овец и парковаться там нельзя.

Материалы по теме:
Место силы. Как алтайское село, воспетое в советских песнях и кинофильмах, превратилось в легендарный курорт
Место силы.Как алтайское село, воспетое в советских песнях и кинофильмах, превратилось в легендарный курорт
20 февраля 2023
«Пришел медведь и начал чесать спину о прицеп» Россияне все чаще покупают дома на колесах. Какие опасности их поджидают?
«Пришел медведь и начал чесать спину о прицеп»Россияне все чаще покупают дома на колесах. Какие опасности их поджидают?
26 августа 2022

«Я не горжусь тем, что сделал. Я бы не стал так поступать, если бы не поведение туристов. Мне просто надоело набюдать, как они обращаются с нашим Озерным краем. И мне надоело, что меня оскорбляют, когда я прошу не парковаться на нашей земле», — прокомментировал свой поступок фермер.

Пользователи в сети массово поддержали Ходжсона и заявили, что ему нужно выдать медаль за борьбу эгоистичными, самовлюбленными людьми. При этом пострадавшие туристы не смогут взыскать с фермера возмещение за испачканные машины, так как он разбрызгивал навоз на территории своей фермы и не трогал те, которые остановились за воротами.

Ранее сообщалось, что британский фермер решил разводить уродливых коров. Таким образом он хочет избавиться от навязчивых тиктокеров, которые постоянно снимают их на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посольство высказалось о задержании Францией следовавшего из России танкера

    Путин дал поручение о новых льготах для участников СВО

    Назван главный покупатель российской водки

    В России повысили часть зарплат

    Назван главный критерий лидерства в космической гонке

    На жительницу Подмосковья напали из-за щенка на детской площадке

    Россиянин в столичном парке напал на иностранца

    Появились подробности о пропавших во время катания на сапбордах россиянах

    В России напомнили о мощной подземной «кровеносной системе» НАТО

    Президент Румынии заявил о российском происхождении дрона, упавшего на многоэтажку. И попросил Москву не обстреливать его страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok