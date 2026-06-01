Фермер окатил навозом 20 люксовых автомобилей и прослыл героем

В Великобритании фермер окатил навозом 20 люксовых машин наглых туристов и прослыл героем

В Великобритании фермер залил навозом 20 автомобилей, которые владельцы без разрешения оставили на его поле. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 25 мая в графстве Камбрия. Хогг Ходжсон, владелец фермы в живописном регионе Озерный край, устал от того, что туристы постоянно парковались на его поле и отправлялись любоваться природными красотами. После того как мужчина обнаружил, что на поле для выпаса овец стоят около 20 автомобилей, он окатил их навозом из цистерны. Под струю фекалий попали в том числе люксовые машины Mercedes, Jaguar и BMW.

Британец сразу же прослыл героем в сети, однако заявил, что не испытывает гордости за свой поступок. Мужчина признался, что наглые туристы просто достали его своим хамским поведением. Они без спроса открывали ворота его фермы и выезжали на поле, мусорили, а иногда даже ломали ограды, чтобы проехать. При этом на въезде на ферму висит большое объявление, что поле предназначено для выпаса овец и парковаться там нельзя.

«Я не горжусь тем, что сделал. Я бы не стал так поступать, если бы не поведение туристов. Мне просто надоело набюдать, как они обращаются с нашим Озерным краем. И мне надоело, что меня оскорбляют, когда я прошу не парковаться на нашей земле», — прокомментировал свой поступок фермер.

Пользователи в сети массово поддержали Ходжсона и заявили, что ему нужно выдать медаль за борьбу эгоистичными, самовлюбленными людьми. При этом пострадавшие туристы не смогут взыскать с фермера возмещение за испачканные машины, так как он разбрызгивал навоз на территории своей фермы и не трогал те, которые остановились за воротами.

