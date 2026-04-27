Фермер решил разводить уродливых коров из-за навязчивости тиктокеров

В Великобритании фермер сделает коров уродливыми ради защиты от тиктокеров

Британский фермер Алекс Берч заявил, что будет скрещивать своих хайлендских коров с другой породой, чтобы туристы перестали к ним подходить. Об этом пишет «Би-би-си».

По словам Берча, уже четыре года посетители парка Пик-Дистрик, Великобритания, мучают его коров: обнимают их, фотографируют и кормят, хотя это запрещено. Он уверен, что проблема в социальных сетях: хайлендские коровы стали трендом из-за тиктокеров.

«Моим коровам не дают покоя... Я видел эти видео, видел это своими глазами, видел, как кто-то снимал ролик про йогу прямо рядом с ними», — объяснил Берч. Чтобы отпугнуть тиктокеров от коров, он решил сделать их более уродливыми. Он будет разводить нефотогеничных животных ради защиты от навязчивого внимания.

Берч признался, что это решение далось ему нелегко, но у него нет другого выбора. «Люди просто не понимают, когда им говоришь не подходить и предупреждаешь, что коровы могут напасть», — добавил он.

