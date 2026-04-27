Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:05, 27 апреля 2026

Фермер решил разводить уродливых коров из-за навязчивости тиктокеров

Юлия Юткина
Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Британский фермер Алекс Берч заявил, что будет скрещивать своих хайлендских коров с другой породой, чтобы туристы перестали к ним подходить. Об этом пишет «Би-би-си».

По словам Берча, уже четыре года посетители парка Пик-Дистрик, Великобритания, мучают его коров: обнимают их, фотографируют и кормят, хотя это запрещено. Он уверен, что проблема в социальных сетях: хайлендские коровы стали трендом из-за тиктокеров.

«Моим коровам не дают покоя... Я видел эти видео, видел это своими глазами, видел, как кто-то снимал ролик про йогу прямо рядом с ними», — объяснил Берч. Чтобы отпугнуть тиктокеров от коров, он решил сделать их более уродливыми. Он будет разводить нефотогеничных животных ради защиты от навязчивого внимания.

Берч признался, что это решение далось ему нелегко, но у него нет другого выбора. «Люди просто не понимают, когда им говоришь не подходить и предупреждаешь, что коровы могут напасть», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии фермеров попросили пожертвовать коров и лошадей пожилым львам на корм. «У нас не осталось рабочих вариантов. Мы с персоналом в отчаянии», — заявила управляющая зоопарка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok