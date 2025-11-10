Фермеров попросили пожертвовать коров и лошадей пожилым львам на корм

В Новой Зеландии попросили пожертвовать лошадей и коров для пожилых львов

В Новой Зеландии руководство заповедника Камо попросило помощи в уходе за пожилыми львами. Об этом пишет People.

Управляющая Джанетт Валланс объяснила, что зоопарк столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Он не может прокормить пятерых пожилых львов, которые за неделю съедают количество мяса, эквивалентное весу трех коров. «У нас не осталось рабочих вариантов. Мы с персоналом в отчаянии», — заявила Валланс.

Заповедник решил положиться на неравнодушие фермеров и попросил их пожертвовать ненужных лошадей и другой скот на корм хищникам. По словам Валланс, им уже пришлось усыпить двух львов. Оставшимся кошкам — от 18 лет до 21 года: в дикой природе они редко доживают до такого возраста.

Сейчас в заповеднике Камо содержатся 12 львов и один бенгальский тигр. Этот зоопарк известен тем, что в нем снимали сериал «Человек-лев» о дрессировщике диких кошек Крэйге Буше.

Ранее сообщалось, что в Дании женщина отдала домашнего пони дочери на корм хищникам в зоопарк. Руководство парка решило кормить хищников мелкими домашними животными, чтобы имитировать естественную пищевую цепочку.