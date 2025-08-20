Из жизни
09:11, 20 августа 2025

Женщина отдала любимого пони дочери на съедение львам

В Дании женщина отдала пони дочери в зоопарк на съедение львам
Юлия Юткина

В Дании женщина отдала домашнего пони дочери на корм хищникам в зоопарк. Об этом сообщает The Times.

Последние годы жизни немецкий верховой пони Чикаго 57 страдал от экземы. Когда питомцу исполнилось 22 года, ветеринары посоветовали усыпить его. Тогда его владелица Пернилле Сол узнала, что зоопарк города Ольборг принимает пожертвования в виде домашних животных, готовящихся к усыплению.

Руководство зоопарка объяснило, что решило кормить хищников мелкими домашними животными, чтобы имитировать естественную пищевую цепочку. Сотрудники зоопарка усыпляют полученных питомцев и скармливают их тиграм, львам и медведям. По словам Сол, ее дочь согласилась отдать любимого пони на съедение львам. Девочка объяснила, что так Чикаго 57 смог принести пользу другим животным.

Сол владеет небольшой фермой с лошадями. После Чикаго 57 она пыталась отдать в зоопарк другого коня. Однако тот оказался слишком большим, и его останки пустили на собачий корм.

За 2025 год зоопарк Ольборга уже успел принять в дар 137 кроликов, 53 курицы, 22 лошади и 18 морских свинок. Примечательно, что кошек и собак отдать парку нельзя.

Ранее сообщалось, что весной 2025 года в крымском зоопарке чучело Зимы не сожгли, а отдали на съедение бегемоту. Он съел угощение и, по словам директора парка, остался доволен вкусным подарком.

