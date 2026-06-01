Появились подробности о перепутавшем подростка с животным российском охотнике

Владимир Шарапов

Фото: Ashley-Belle Burns / Shutterstock / Fotodom

В Кемеровской области правоохранители задержали троих охотников по делу о расправе над 17-летним местным жителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

С мужчинами проводят следственные действия. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, один из охотников по наводке товарищей произвел выстрел в сторону потерпевшего. В результате подросток не выжил.

В ночь на 31 мая двое подростков на мопедах, заметив приближающийся автомобиль, испугались и съехали в кусты — им показалось, что едут сотрудники ГИБДД. В это время на УАЗе возвращались с охоты трое мужчин.

Один из них, используя тепловизор, заметил в кустах силуэт, принял его за животное и выстрелил из охотничьего ружья. После преступления мужчины скрылись, однако потом стрелок сам сообщил обо всем правоохранителям.

