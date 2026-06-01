Охотник принял российского подростка за животное и совершил страшное преступление

В Кемеровской области охотник застрелил подростка, приняв его за животное

В Кемеровской области 42-летний охотник открыл огонь по 17-летнему местному жителю, приняв его за животное. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Трагедия произошла в ночь на 31 мая. Двое подростков на мопедах, заметив приближающийся автомобиль, испугались и съехали в кусты — им показалось, что едут сотрудники ГИБДД. В это время на УАЗе возвращались с охоты трое мужчин.

Один из мужчин, используя тепловизор, заметил в кустах силуэт, принял его за животное и выстрелил из охотничьего ружья. Пуля попала в подростка, он не выжил. Поняв, что произошло, мужчины скрылись, но спустя несколько часов охотники самостоятельно явились в отдел полиции. Стрелка задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

