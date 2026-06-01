Врач посоветовал отказаться от нескольких популярных продуктов ради здоровья сердца

Кардиолог Ало: Сливочное масло и свиное сало повышают уровень холестерина

Популярный тиктокер и кардиолог Мохаммад Ало признался, что отказался от нескольких популярных продуктов ради здоровья сердца. Его рекомендации приводит издание Mirror.

Ало посоветовал исключить из рациона некоторые продукты, потому что они повышают уровень «плохого» холестерина и в результате могут вызывать закупорку артерий, сердечные приступы, инсульты, слабоумие, заболевания периферических артерий, почек.

«Продукт номер один в этом списке — сливочное масло, потому что это практически чистый насыщенный жир. Когда вы употребляете сливочное масло, уровень ЛПНП повышается, и ваши артерии закупориваются», — предупредил врач. Также он призвал отказаться от сыра, бекона, свиного сала, масла гхи, кокосового масла, жира для стейков, куриной кожи.

