14:32, 22 апреля 2026

Россиян предупредили о скрывающихся за сухостью во рту серьезных заболеваниях

Терапевт Вечтомов: Причиной постоянной сухости во рту может быть диабет
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Сохраняющаяся долгое время сухость во рту — это не признак жажды или стресса, заявил терапевт и кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал россиянам, какие серьезные заболевания могут скрываться за этим симптомом.

«Одной из наиболее частых причин сухости во рту являются заболевания эндокринной системы. Прежде всего речь идет о сахарном диабете, при котором этот симптом нередко сопровождается выраженной жаждой, частым мочеиспусканием и общей слабостью», — предупредил Вечтомов.

Причиной постоянной сухости во рту могут быть и заболевания слюнных желез, например, воспалительные процессы или аутоиммунные нарушения, отметил врач. К ним он отнес синдром Шегрена — хроническое заболевание, при котором иммунитет атакует клетки слюнных и слезных желез, что и приводит к выраженной сухости.

Также, по словам терапевта, эта проблема может возникать и из-за неврологических и психоэмоциональных факторов. Он объяснил: повышенная тревожность и панические атаки могут временно нарушать нормальную работу слюнных желез, вызывая ощущение сухости.

Ранее врач Владимир Толстых дал советы по подготовке к приему проктолога. Так, он призвал за один-два дня до консультации внести некоторые изменения в рацион.

