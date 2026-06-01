Обнаружен способ надолго снизить уровень холестерина

NEJM: Единоразовое введение препарата VERVE-102 надолго снижает холестерин

Ученые из Великобритании сообщили о первых успешных результатах испытаний новой генной терапии против высокого холестерина. Препарат VERVE-102 вводится один раз внутривенно — то есть через укол или капельницу — и может надолго снизить уровень «плохого» холестерина. Результаты раннего исследования опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM).

«Плохим» холестерином называют липопротеины низкой плотности, или ЛПНП. Если их слишком много, холестерин может накапливаться в стенках сосудов и повышать риск инфаркта и инсульта. Обычно людям с высоким ЛПНП приходится годами принимать таблетки или делать регулярные инъекции, но соблюдать такое лечение бывает сложно.

Новая терапия временно доставляет в организм инструмент для редактирования гена, который отвечает за выработку белка PCSK9 в печени. Этот белок мешает организму очищать кровь от «плохого» холестерина. Если его «выключить», печень начинает эффективнее убирать ЛПНП из крови.

В испытании участвовали 35 взрослых с наследственно высоким холестерином или ранним заболеванием сердца. В самой высокой дозе препарат снизил уровень ЛПНП до 62 процентов. У некоторых участников эффект сохранялся до 18 месяцев наблюдения. Серьезных побочных эффектов, связанных с высокой дозой терапии, не выявили; у части пациентов были только легкие реакции на введение и временные изменения печеночных показателей.

Авторы подчеркивают, что это пока ранняя стадия испытаний, поэтому препарат еще должен пройти более крупные исследования.

Ранее ученые выяснили, что употребление кимчи поддерживает холестерин в норме.