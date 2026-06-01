Грузовик с навозом врезался в стену и накрыл содержимым дорогую иномарку

Золотой BMW оказался под кучей навоза после удара о стену грузовика-ассенизатора

В деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области произошла авария, которую активно обсуждают в соцсетях. Главным участником происшествия стал водитель ассенизаторского грузовика, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мужчина потерял контроль над спецтранспортом, из-за чего машину занесло, и она врезалась в стену магазина на Шоссейной улице. От удара грузовик опрокинулся, и все «ароматное» содержимое обрушилось на припаркованный рядом с торговой точкой легковой BMW ярко-золотого цвета. Кроме «ароматизации» навозом, иномарка получила серьезные повреждения.

В комментариях под новостью одна из подписчиц отметила, что произошедшее — «к деньгам».

