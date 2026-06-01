16:11, 1 июня 2026

Грузовик с навозом врезался в стену и накрыл содержимым дорогую иномарку

Золотой BMW оказался под кучей навоза после удара о стену грузовика-ассенизатора
Марина Аверкина

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области произошла авария, которую активно обсуждают в соцсетях. Главным участником происшествия стал водитель ассенизаторского грузовика, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мужчина потерял контроль над спецтранспортом, из-за чего машину занесло, и она врезалась в стену магазина на Шоссейной улице. От удара грузовик опрокинулся, и все «ароматное» содержимое обрушилось на припаркованный рядом с торговой точкой легковой BMW ярко-золотого цвета. Кроме «ароматизации» навозом, иномарка получила серьезные повреждения.

В комментариях под новостью одна из подписчиц отметила, что произошедшее — «к деньгам».

Ранее стало известно, что австрийский мотопроизводитель KTM оказался в центре скандала. Его уличили в махинациях с нелегальной продажей внедорожных мотоциклов. Расследование вскрыло мошенническую схему. Выяснилось, что байки, изначально созданные только для треков, поставляются с заниженной мощностью, чтобы получить допуск на дороги общего пользования. После регистрации дилеры по указанию производителя возвращают двигателям полную силу.

