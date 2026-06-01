17:18, 1 июня 2026

44-летняя Наталья Водянова высказалась о шестой беременности

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aurore Marechal / Getty Images

Российская супермодель Наталья Водянова высказалась о шестой беременности. Подробностями она поделилась в интервью Vogue France.

44-летняя супруга французского миллиардера Антуана Арно объявила о беременности, снявшись для обложки упомянутого модного издания. По словам манекенщицы, она вновь решилась стать матерью в шестой раз прошлым летом.

«Мы с Антуаном думали, что для нас все кончено, и были счастливы нашей семьей. Но прошлым летом у меня снова начали возникать вопросы. Если бы я могла вернуться на десять лет назад, что бы я изменила? Какой матерью я была бы сегодня, — высказалась Водянова. — Этот вопрос пробудил во мне любопытство: а что, если еще не слишком поздно? Что, если бы мы не закрыли эту дверь совсем».

Водянова воспитывает пятерых детей, старшему из которых 24 года, а младшему скоро исполнится 10 лет. Трое из них родились в первом браке — с британским аристократом и художником Джастином Портманом, еще двое — во втором, с Арно.

В мае Джастин Портман показал фото с выпускного вечера их с Водяновой сына Лукаса Портмана.

