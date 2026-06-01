Названо число погибших с 2022 года из-за атак ВСУ на Белгородскую область детей

18:16, 1 июня 2026Россия

Шуваев: С 2022 года в Белгородской области из-за атак ВСУ погибли 24 ребенка
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В Белгородской области с 2022 года из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 24 ребенка. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

«С 2022 года по май текущего в Белгородской области ранены 243 ребенка. К большому горю, 24 ребенка погибли», — написал он.

По словам чиновника, все пострадавшие дети находятся под опекой Фонда помощи раненым детям. На реабилитацию в санаторно-курортные учреждения уже направили 63 детей, добавил он.

В начале мая 2026 года уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что с начала специальной военной операции в Россию вернули 30 детей с Украины. Омбудсмен также привела данные о возвращении 141 ребенка в семьи на Украине и в третьих странах.

