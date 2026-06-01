19:07, 1 июня 2026

Лидеру «Руки вверх!» запретили выезд из России из-за долгов

Евгений Шульгин
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вокалисту группы «Руки вверх!» Сергею Жукову запретили выезжать из России до погашения долга по налогам перед ФНС. Об этом сообщает Super.ru.

Долг Жукова перед налоговой составляет 524 тысячи рублей. При этом на него ежедневно начисляются пени.

Помимо участия в «Руки вверх!», артист активно занимается бизнесом в самых разных сферах, включая музыкальный лейбл, продажу одежды, общепит и производство продуктов питания, таких, как мед и пончики.

Ранее в мае Жуков назвал дорогостоящие и изощренные позиции в райдерах звезд поп-музыки и эстрады понтами.

