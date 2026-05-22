Жуков назвал понтами изощренные позиции в райдерах артистов

Сергей Жуков: В райдер «Руки Вверх!» входят чай, мед и лимон

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что райдер артиста не должен содержать дорогостоящие позиции. Его комментарий приводит РИА Новости.

Музыкант подчеркнул, что в райдер его группы входят лишь самые необходимые вещи — черный чай, вода, огурцы, имбирь, мед и лимон. По его словам, необычные позиции в список добавляют молодые артисты, которые недавно попали в шоу-бизнес.

«Давайте будем честны: накрыть такую поляну, расписать странный и дорогой звездный райдер — это понты», — пояснил Жуков. Он добавил, что изысканные блюда в гримерке не имеют смысла, поскольку выходить на сцену с полным желудком невозможно.

Ранее Жуков вспомнил, как коллектив лишился заработанных денег в 1990-х. По словам артиста, после большого гастрольного тура в 1998 году участники группы потеряли целые мешки с наличными из-за внезапного дефолта.