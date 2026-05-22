Мир
14:13, 22 мая 2026Мир

Шансы Кубы против США в случае конфликта оценили

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Norlys Perez / Reuters

В случае начала конфликта у Кубы нет шансов против американской армии. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«У Кубы была армия уровня Первого мира в стране Третьего мира. Теперь же у нее нет шансов против армии США. От нее осталась лишь жалкая тень того, что было раньше», — сказал Фрэнк Мора, занимавший должность главного представителя Пентагона по вопросам обороны в Западном полушарии во время администрации экс-президента Барака Обамы.

Профессор, занимающийся латиноамериканскими исследованиями в Институте стратегических исследований Военного колледжа армии США Эван Эллис заявил, что сейчас нет признаков, что Куба обладает каким-либо наступательным потенциалом, но она может вести войну за выживание в случае вторжения США.

«Все будет зависеть от того, как долго они смогут продержаться, используя партизанскую тактику. Основная стратегия Коммунистической партии Кубы — выживание», — отметил он.

Ранее эксперт по Кубе и оборонным исследованиям из Флоридского международного университета Брайан Фонсека заявил, что новости о беспилотниках и обвинительный акт против бывшего кубинского главы Рауля Кастро являются частью нарратива, создаваемого правительством США для оправдания вторжения или других военных действий против Кубы в случае провала переговоров.

