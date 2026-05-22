США обвинили в создании нарратива для оправдания вторжения на Кубу

08:59, 22 мая 2026Мир

WSJ: Правительство США создает нарратив для оправдания вторжения на Кубу
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Новости о беспилотниках и обвинительный акт против бывшего кубинского главы Рауля Кастро являются частью нарратива, создаваемого правительством США для оправдания вторжения или других военных действий против Кубы в случае провала переговоров. Об этом заявил эксперт по Кубе и оборонным исследованиям из Флоридского международного университета Брайан Фонсека, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«США слили эту информацию, чтобы представить Кубу как непосредственную угрозу», — сказал он.

По словам эксперта, кубинские военные никогда бы не нанесли превентивный удар по США, поскольку это было бы самоубийством.

Уточняется, что портал Axios опубликовал статью, в которой говорилось, что Куба якобы располагает беспилотниками и планирует нанести удары по целям в США.

Ранее президента США Дональда Трампа уличили в поиске искупления на Кубе после провала попытки смены режима в Иране. При этом отмечается, что любые дальнейшие действия со стороны истощенных Вооруженных сил США будут сопряжены с высокими политическими и военными рисками.

