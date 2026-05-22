09:40, 22 мая 2026

Сотни россиян оказались в зоне риска заражения Эболой в Африке

Зарина Дзагоева
Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters

Около трех сотен россиян оказались в зоне риска заражения лихорадкой Эбола в Африке — речь идет о Кении и Танзании. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что указанные страны граничат к Демократической Республикой Конго и Угандой, где в настоящее время бушует вирус. По словам профессора-вирусолога Александра Бутейко, Эбола передается через тесный контакт с зараженными или их биоматериалами. Кроме того, можно заразиться, съев банан, поскольку на них оставляют следы летучие мыши-переносчики.

К сегодняшнему дню в Конго уже зафиксировано более 500 больных, из них 130 не выжили. В Уганде цифра куда меньше — два зараженных, один не выжил.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с вирусом.

