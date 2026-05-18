08:48, 18 мая 2026Мир

Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Abubaker Lubowa / Reuters

Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов, тесты и материально-техническую помощь для борьбы с лихорадкой Эбола. Об этом говорится на сайте федеральной службы.

«В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования», — говорится в сообщении.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии лихорадки Эбола в Конго и Уганде. При этом сохраняется неопределенность в отношении реального числа инфицированных и географического распространения заболевания.

