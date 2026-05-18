Россия начала испытания новейшего РК‑950

КМЗ начал ходовые испытания новейшего катера РК‑950 для ледокольного флота

Начаты ходовые испытания новейшего катера РК‑950 для атомного ледокольного флота России. Об этом со ссылкой на управляющего директора «Кингисеппского машиностроительного завода» (КМЗ) Михаила Даниленко сообщает РИА Новости.

«Судно предназначено для транспортировки персонала и грузов, обеспечения портовых операций и патрулирования акваторий, а при необходимости может быть задействовано для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях на воде», — сказал руководитель холдинга.

Управляющий директор добавил, что катер РК‑950 предназначен для обеспечения круглогодичной перевозки людей и грузов объектами на воде, включая новейшие атомные ледоколы проекта 22220 типа «Арктика». По его словам, девятиметровый катер полным водоизмещением 8,99 тонны развивает скорость до 15 узлов и вмещает до 12 человек (вместе с экипажем).

В июле ТАСС со ссылкой на КМЗ сообщил, что холдинг успешно отремонтировал и испытал партию судовых двигателей М500 для кораблей Военно-морского флота России.

В мае прошлого года агентство со ссылкой на КМЗ рассказало, что в Санкт-Петербурге успешно испытали модернизированный катер РПК-640.М1.