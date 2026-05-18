10:15, 18 мая 2026

Российская пенсионерка приняла опасную болезнь за аллергию на цветы и едва не погибла

Майя Назарова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Пенсионерка из Екатеринбурга приняла опасную болезнь за аллергию на цветы и едва не погибла в свой день рождения. Подробности произошедшего с россиянкой стали известны порталу Е1.ru.

По сведениям издания, у именинницы начался отек. 62-летняя женщина стала задыхаться и потеряла сознание.

Пенсионерка впала в состояние гипотиреоидной комы, замаскированной под аллергию на цветы. Ее забрали в больницу с предположительным диагнозом «анафилактический шок, отек Квинке».

Врачи рассказали, что у пациентки отекло все тело так, что даже глаза на лице угадывались только по ресницам. Врачей насторожило, что у женщины было облысение. По результатам анализов выяснилось, что у нее запущенный гипотиреоз.

Сейчас состояние горожанки улучшилось, но ей еще предстоит длительная реабилитация.

Гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов (тироксина — Т4 и трийодтиронина — Т3). Все это ведет к нарушению обмена веществ и может вызвать системные изменения в организме.

Ранее сообщалось, что в Уфе 65-летняя пенсионерка захотела снять кольцо с пальца и едва не умерла. Женщина обслюнявила палец. Внезапно украшение влетело ей в рот. В больницу россиянка обратилась с жалобами на тошноту, одышку и боли в груди.

