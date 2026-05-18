Российская пенсионерка приняла опасную болезнь за аллергию на цветы и едва не погибла

Екатеринбурженка приняла опасную болезнь за аллергию на цветы и едва не погибла

Пенсионерка из Екатеринбурга приняла опасную болезнь за аллергию на цветы и едва не погибла в свой день рождения. Подробности произошедшего с россиянкой стали известны порталу Е1.ru.

По сведениям издания, у именинницы начался отек. 62-летняя женщина стала задыхаться и потеряла сознание.

Пенсионерка впала в состояние гипотиреоидной комы, замаскированной под аллергию на цветы. Ее забрали в больницу с предположительным диагнозом «анафилактический шок, отек Квинке».

Врачи рассказали, что у пациентки отекло все тело так, что даже глаза на лице угадывались только по ресницам. Врачей насторожило, что у женщины было облысение. По результатам анализов выяснилось, что у нее запущенный гипотиреоз.

Сейчас состояние горожанки улучшилось, но ей еще предстоит длительная реабилитация.

Гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов (тироксина — Т4 и трийодтиронина — Т3). Все это ведет к нарушению обмена веществ и может вызвать системные изменения в организме.

