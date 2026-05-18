Школьницы из российского города пожаловались на оскорбления в Telegram-канале

Школьницы из Читы пожаловались на оскорбления в Telegram-канале и вымогательство. Об этом стало известно порталу Chita.ru.

Одна из юных жительниц российского города пояснила, что в анонимном чате появилась нелицеприятная информация о ее подруге, не соответствующая действительности. Как утверждает школьница, за удаление поста авторы требуют деньги.

По сведениям Chita.ru, канал был создан в конце 2024 года в Кургане. Сейчас в его названии фигурирует Чита. В нем состоят больше двух тысяч человек.

В полиции, комментируя ситуацию, отметили, что подавать заявление в правоохранительные органы должны родители потерпевших подростков.

