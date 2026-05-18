Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 18 мая 2026Россия

Школьницы из российского города пожаловались на оскорбления в Telegram-канале

Школьницы из Читы пожаловались на оскорбления в Telegram-канале и вымогательство
Майя Назарова

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Школьницы из Читы пожаловались на оскорбления в Telegram-канале и вымогательство. Об этом стало известно порталу Chita.ru.

Одна из юных жительниц российского города пояснила, что в анонимном чате появилась нелицеприятная информация о ее подруге, не соответствующая действительности. Как утверждает школьница, за удаление поста авторы требуют деньги.

По сведениям Chita.ru, канал был создан в конце 2024 года в Кургане. Сейчас в его названии фигурирует Чита. В нем состоят больше двух тысяч человек.

В полиции, комментируя ситуацию, отметили, что подавать заявление в правоохранительные органы должны родители потерпевших подростков.

Ранее сообщалось, что в Карелии из колледжа культуры исключили второкурсника за шутку над российским флагом. Юноша извинился за свой поступок и пояснил, что не желал никого оскорбить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ермака выпустили из СИЗО

    Москва побила метеорекорд более чем вековой давности

    Назван вероятный новый исполнитель роли Джеймса Бонда

    Школьницы из российского города пожаловались на оскорбления в Telegram-канале

    Полковник объяснил причину усиления налетов БПЛА на Россию

    «Победы не могут надоесть». «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России по футболу. Судьба кубка решалась в последнем матче

    Российские бойцы СВО успели спастись за секунды до сожжения укрытия десятками дронов ВСУ

    В налете на Москву использовались показанные Писториусу в Киеве БПЛА

    Карл III встретился с лидером нейтральной постсоветской страны и захотел увидеть коней

    Китай раскрыл повестку переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok