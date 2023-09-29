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15:45, 29 сентября 2023Россия

Из российского колледжа исключили второкурсника за шутку над флагом

В Карелии из колледжа культуры исключили второкурсника за шутку над флагом

Фото: Konstantin Nezhbert / Unsplash

В Карелии из колледжа культуры и искусств исключили второкурсника за шутку над российским флагом. Об этом сообщило издание «Подъем».

В образовательном учреждении пояснили, что на торжественной линейке 1 сентября учащийся кривлялся, демонстративно выкидывал мусор, «нельзя к этому относиться равнодушно».

«Кривляясь, он пошел за знаменной группой, потом ему показалось этого мало, и он прошел по диагонали и демонстративно в урну выкинул мусор. Поскольку это было во время серьезной церемонии, было принято решение о его отчислении за нарушение правил внутреннего распорядка и устава колледжа», — разъяснили представители карельского колледжа.

Однокурсники юноши рассказали, что он вел себя так ради шутки. Родители детей просили не отчислять учащегося. Сам второкурсник извинился за свой поступок и пояснил, что не желал никого оскорбить.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге три подростка напали и избили 12-летнюю школьницу из-за шапки, которая была в цветах российского флага.

Позже сотрудники полиции задержали несовершеннолетних.

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    Анна Щербакова
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