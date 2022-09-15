В России избили 12-летнюю школьницу в шапке с цветами российского флага

В Екатеринбурге 12-летнюю девочку избили три подростка из-за шапки с российским флагом

В Екатеринбурге три подростка напали и избили 12-летнюю школьницу из-за шапки, которая была с цветами российского флага. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на мать девочки.

По словам женщины, инцидент случился в Компрессорном районе города, когда школьница направлялась в секцию. К ней подошли трое подростков, один из которых начал пинать ее по ногам, а другой выкрикивать антипатриотические лозунги.

«Дочь ездила выступать в Питер и оттуда эту шапку привезла. У нее весь вечер и всю ночь ныли ноги, болели. Синяков вроде нет, но факт в том, что она напугана и теперь одна отказывается куда-либо ходить, даже в магазин», — рассказала мать пострадавшей.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к инциденту.

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