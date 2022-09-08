Вернувшийся со спецоперации военный избил директора пиццерии и попал на видео

Вернувшийся со спецоперации военный в Туле избил хозяина пиццерии и попал на видео

Вернувшийся со специальной операции России на Украине военнослужащий избил стулом директора пиццерии в Туле. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как в пиццерию зашли мужчины в военной одежде. Директор заведения сидел за одним из столиков. По данным издания, один из посетителей неожиданно спросил хозяина пиццерии: «Че смотришь?» Потом мужчина в форме заявил, что недавно вернулся со спецоперации.

Однако хозяин пиццерии не обратил на это внимания. После гость вернулся с другом, взял стул и начал избивать владельца заведения, а также его знакомого.

Ранее в Челябинской области был задержан российский военнослужащий из Дагестана, избивший двух инспекторов ДПС. Один из полицейских в итоге попал в больницу, другой отделался ушибами. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.