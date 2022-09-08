Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вернувшийся со спецоперации военный избил директора пиццерии и попал на видео

Вернувшийся со спецоперации военный в Туле избил хозяина пиццерии и попал на видео

Вернувшийся со специальной операции России на Украине военнослужащий избил стулом директора пиццерии в Туле. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как в пиццерию зашли мужчины в военной одежде. Директор заведения сидел за одним из столиков. По данным издания, один из посетителей неожиданно спросил хозяина пиццерии: «Че смотришь?» Потом мужчина в форме заявил, что недавно вернулся со спецоперации.

Однако хозяин пиццерии не обратил на это внимания. После гость вернулся с другом, взял стул и начал избивать владельца заведения, а также его знакомого.

Ранее в Челябинской области был задержан российский военнослужащий из Дагестана, избивший двух инспекторов ДПС. Один из полицейских в итоге попал в больницу, другой отделался ушибами. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.

Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Члены королевской семьи прибыли в Шотландию к заболевшей Елизавете II
Артиллерия ЛНР начала обстрел ВСУ в районе Северска и Соледара
Адвокат Сапеги допустил ее помилование до конца года
Бывший футболист «Зенита» перешел в «Спартак»
Туристы разрыдались из-за новостей об ухудшении здоровья Елизаветы II
Во Франции сравнили «весовые категории» Макрона и Путина
Популярный диджей назвал преимущество Москвы перед другими городами мира
Найден способ очистить стиральную машину с помощью одного средства из ванной
Блогерша перечислила неочевидные портящие волосы привычки
Оливия Уайлд опровергла слухи о конфликте с Флоренс Пью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.