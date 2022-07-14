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Российский военный избил остановивших его сотрудников ДПС

В Челябинской области задержан избивший инспекторов ДПС российский контрактник
Хизри Исрапилов

Хизри Исрапилов. Фото: телеграм-канал «Осторожно, новости»

В Челябинской области задержан российский военнослужащий из Дагестана, избивший двух инспекторов ДПС. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

Инцидент произошел в Южноуральске, когда полицейские остановили иномарку под управлением старшего лейтенанта, служившего по контракту в воинской части поселка Упрун. Причиной остановки было нарушение военным правил. Разговор перерос в ссору, и увлекающийся единоборствами контрактник отправил обоих стражей правопорядка в нокаут.

Один из полицейских в итоге попал в больницу, другой отделался ушибами. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.

24 июня сообщалось, что в центре Москвы 28-летний уроженец США ударил полицейского кирпичом по голове.

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Владимир Седов
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