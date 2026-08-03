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00:39, 4 августа 2026 (обновлено: 00:43, 4 августа 2026)Мир

Европейская страна расширила программу воинского призыва

Reuters: Дания призвала в армию около 1,6 тысячи новобранцев, включая женщин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Около 1,6 тысячи датских призывников, включая женщин приступили к прохождению обновленной 11-месячной военной службы в стране. Об этом сообщает Reuters.

Дания ранее объявила, что впервые распространит обязательную военную службу на женщин. Кроме того, страна решила увеличить стандартную продолжительность с четырех до 11 месяцев. Европейская страна также намерена нарастить количество ежегодно призываемых в армию новобранцев с пяти до 7,5 тысячи человек к 2033 году.

«Это происходит на фоне ускоренного наращивания оборонного потенциала Дании, вызванного вопросами безопасности в Арктике и войной на Украине», — отмечается в публикации.

Ранее власти Дании решили призывать в армию женщин для прохождения обязательной срочной службы. Изменения были утверждены на фоне международной напряженности, вызванной растущими военными инвестициями в странах НАТО и российско-украинским конфликтом.

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