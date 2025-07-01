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17:44, 1 июля 2025Мир

В Дании решили призывать в армию женщин

AP: В Дании решили призывать в армию женщин на фоне международной напряженности
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Власти Дании приняли решение призывать в армию женщин для прохождения обязательной срочной службы. Об этом сообщает Assotiated Press.

Отмечается, что изменения утверждены на фоне международной напряженности, вызванной растущими военными инвестициями в странах НАТО и российско-украинским конфликтом. Согласно закону, принятому парламентом Дании в июне 2023 года, датчанки, которым исполнится 18 лет после 1 июля 2025 года, будут включены в лотерейную систему призыва на равных основаниях с их соотечественниками-мужчинами.

Согласно датскому законодательству, в первую очередь на военную службу записываются добровольцы, а остальные определяются по лотерее.

Также новобранцы столкнутся с увеличенным сроком службы с 4 до 11 месяцев. «Сначала призывники проведут пять месяцев в базовой подготовке, затем шесть месяцев оперативной службы, плюс дополнительные занятия», — указывает газета.

Ранее стало известно, что власти Дании приняли решение начать прием в Вооруженные силы (ВС) страны граждан, имеющих проблемы со здоровьем. Обновленные требования приема на военную службу предусматривают послабления, касающиеся диабета, легкой формы астмы, некоторых форм аллергии, а также синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

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