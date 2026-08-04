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06:39, 4 августа 2026Россия

Три беспилотника сбили над Тульской областью

Губернатор Миляев: Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Тульской областью
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Тульской областью. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем канале в Max.

Как уточнил губернатор, в результате атаки никто не пострадал. «По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — добавил он.

Миляев также обратил внимание, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом уже 15 беспилотников. Он отметил, что дроны атаковали складскую зону в Тосненском районе.

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