Россиянам рассказали об изменениях в оплате сверхурочной работы

Доцент Балынин заявил о новых правилах оплаты сверхурочной работы с 1 сентября

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что с 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы. Об этом он высказался в беседе с RT.

Балынин рассказал, что сейчас продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого россиянина четырех часов в день и 120 часов в год. С 1 сентября количество часов может вырасти до 240 в год.

При этом первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие — не менее чем в двойном. Эксперт добавил, что сохраняется правило, согласно которому по желанию сотрудника вместо повышенной оплаты предоставляется дополнительное время отдыха.

«Право на труд гарантировано Конституцией Российской Федерации, и вступающие с сентября изменения, по моему мнению, обеспечат всем желающим гражданам возможности по его дополнительной реализации», — заключил Балынин.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении предельной продолжительности сверхурочной работы в два раза. Инициатива не коснулось работников с вредными условиями труда.