Россиянам дали возможность вдвое больше работать сверхурочно

Путин подписал закон об увеличении до 240 часов в год лимита сверхурочной работы

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий со 120 до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что работать сверхурочно ради дополнительного заработка готовы 90 процентов россиян. Теперь вдвое больше этого можно будет делать, начиная с 1 сентября.

Согласно изменениям, которые ранее утвердили российские депутаты, продолжительность сверхурочной работы в течение суток не сможет превышать четырех часов. Также разрешение не распространяется на работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4, у которых лимит сохранен на уровне 120 часов.

Оплата сверхурочной работы до 120 часов в год за первые два часа работы должна будет происходить не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, а начиная со 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждые 60 минут.

Профсоюзы ранее предлагали оплачивать сверхурочную работу в диапазоне от 120 до 240 часов более чем в двойном размере.

Отмечалось, что инициатива позволит закрыть потребность в почти 49 тысячах рабочих мест в ряде отраслей.