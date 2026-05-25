Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:01, 25 мая 2026Экономика

Россиянам дали возможность вдвое больше работать сверхурочно

Путин подписал закон об увеличении до 240 часов в год лимита сверхурочной работы
Дмитрий Воронин

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий со 120 до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что работать сверхурочно ради дополнительного заработка готовы 90 процентов россиян. Теперь вдвое больше этого можно будет делать, начиная с 1 сентября.

Согласно изменениям, которые ранее утвердили российские депутаты, продолжительность сверхурочной работы в течение суток не сможет превышать четырех часов. Также разрешение не распространяется на работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4, у которых лимит сохранен на уровне 120 часов.

Оплата сверхурочной работы до 120 часов в год за первые два часа работы должна будет происходить не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, а начиная со 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждые 60 минут.

Профсоюзы ранее предлагали оплачивать сверхурочную работу в диапазоне от 120 до 240 часов более чем в двойном размере.

Отмечалось, что инициатива позволит закрыть потребность в почти 49 тысячах рабочих мест в ряде отраслей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Переполнило чашу терпения». Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Людей призвали покинуть Киев

    Бизнесменам назвали неочевидный инструмент подъема продаж

    Обнародованы новые подробности о найденном без признаков жизни под Липецком мужчине

    Пилот самолета с пассажирами на борту перенес сердечный приступ в небе

    Ушедший из России бренд закрыл завод и начал увольнять рабочих

    В Раде раскрыли результаты встречи Зеленского с фракцией «Слуга народа»

    Россиянин выиграл более 12 миллионов рублей благодаря финалу Кубка России по футболу

    Москвичей предупредили об опасности

    Названа причина замедления прогресса в переговорах между США и Ираном

    Туристическая лодка с детьми перевернулась в морской пещере страны Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok