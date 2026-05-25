19:48, 25 мая 2026

Охранники Карла III массово спали на службе и отлучались по личным делам

Никита Савин
Фото: Richard Pohle-WPA Pool / Getty Images

В Великобритании начали расследование в отношении 23 сотрудников полиции, которые спали на службе во время охраны резиденций Карла III. Об этом сообщает Daily Star.

Лондонская полиция начала проверки в середине мая, после того как стало известно о массовых нарушениях, которые допускали охранники монарха и других представителей королевской семьи. Обвинение, в частности, утверждает, что ответственные за охрану Карла III, дежурившие в Виндзорском замке, спали на посту, а также отлучались по личным делам в служебное время.

В данный момент 23 полицейских получили предупреждения за ненадлежащее поведение. 21 из них отстранили от работы на время расследования. Как отмечает Daily Star, проштрафившиеся сотрудники полиции служили не только в Виндзорском замке, но и в Букингемском дворце и других королевских резиденциях. Какие санкции к ним применят, станет известно после окончания расследования.

Ранее сообщалось, что британская радиостанция Radio Caroline случайно объявила в эфире о смерти короля Карла III. Ошибку объяснили компьютерным сбоем.

