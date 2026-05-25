Иностранцы массово устремились в Россию ради одной цели

Косметолог Гаспарян: Иностранцы устремились в Россию для улучшения внешнего вида

Врач-косметолог и дерматолог Надежда Гаспарян рассказала, что иностранцы массово устремились в Россию для одной цели. Материал публикует радио Sputnik.

По словам медика, причиной увеличенного потока туристов в Росиию стали высокие цены на косметологические процедуры в Европе и желание улучшить внешний вид. При этом Гаспарян уточнила, что наибольшим спросом пользуются такие услуги, как SMAS-лифтинг, микроигольчатый RF-лифтинг и инъекция коллагеностимуляции.

Помимо этого, популярными у иностранных клиентов также являются контурная пластика и ботулинотерапия, добавила косметолог.

«Препараты в России качественные, сертифицированные, часто те же самые, что используются в странах Европы, и врачи с большим опытом и практикой. Так как пациент приезжает из другой страны обычно на короткий период и не располагает длительным временем, ему нужны процедуры, которые делаются однократно, не курсом и с выраженным эффектом», — пояснила эксперт.

