14:01, 27 апреля 2026

Иностранцы массово устремились в один российский регион ради свободы

KP.RU: Жители Германии массово переселяются в село Гальбштадт на Алтае
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Айнур Шауэрман / «Фотобанк Лори»

Семья Шперлингов поделилась с KP.RU историей своего переезда из Германии в алтайское село Гальбштадт. По словам иностранцев, решение о поиске нового пристанища было принято после того, как немецкие власти отправили Украине пять тысяч касок.

Аналогично поступила молодая семья Вильмс. Они и десятки других немцев массово устремились в российскую глубинку в надежде начать новую жизнь.

Издание отмечает, что, на первый взгляд, Гальбштадт не похож на обычное российское село — въезжающих в населенный пункт встречает стела с приветствием на немецком, вывески на госучреждениях также написаны не только на русском, но и немецком языке. Также здесь можно увидеть продуктовый магазин с нетипичным для РФ названием «Брюкке», где продают мясо и молочную продукцию от местного мясокомбината, производящего продукты по домашним немецким рецептам.

Туристов и жителей других регионов страны сюда приводят местные сосиски, которые многие считают очень вкусными.

Сейчас сюда приезжают не только молодые немцы, но и более зрелые. Так, полгода назад в село из Штутгарта приехал 44-летний Евгений Рольгайзер, который в 16 лет переехал в Германию из Караганды.

«С началом СВО в таких, как я, стали тыкать пальцем. Иные знакомые даже здороваться перестали, кто-то начал упрекать — мол, вы русские всегда войны начинаете. И объяснить невозможно, что я вообще-то чистокровный немец», — поделился мужчина, отметив, что в связи с этим им с женой было принято решение выдвигаться в Россию, в Национальный немецкий район, как называют Гальбштадт.

«На мой взгляд, в России свободы гораздо больше: здесь ты человек, а там — раб "золотой клетки". Сейчас мы живем так, как хотим. И детей воспитываем без оглядки на школьные уроки о половом созревании и гендерном многообразии», — добавил он, отметив, что сейчас многие хотели бы перебраться в Россию, но у них нет возможности из-за финансовых и семейных обстоятельств.

