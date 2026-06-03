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00:31, 3 июня 2026Наука и техника

В США оценили российские «КамАЗы» с ослепляющими полосами

TWZ: Специальная окраска машин ВС России может «ослепить» дроны
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Специальная окраска с белыми полосами, которую наносят на грузовики Вооруженных сил (ВС) России, может «ослепить» дроны с автономным наведением. Эффективность защитного метода оценило американское издание TWZ.

В публикации обратили внимание на фотографии российских «КамАЗов» и «Уралов» со специальным белым камуфляжем. Считается, что такая схема мешает дронам с искусственным интеллектом (ИИ) захватывать цель.

Автор отметил, что окраска машин похожа на камуфляж, который британский флот применял на кораблях в годы Первой мировой войны. Геометрические узоры визуально разбивали корабль на несколько частей, поэтому противнику было сложно определить расстояние до цели. Как пишет издание, деформирующий камуфляж также может защитить технику от умных дронов.

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«[Дрон] может распознать "Урал" с колесной формулой 6×6 среди множества потенциальных целей, но если внешний вид автомобиля будет сильно искажен, система не сможет его идентифицировать», — говорится в материале. При этом автор добавил, что большинство решений в таких системах принимает человек.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» писал, что внедрение антидроновых боевых модулей с ИИ позволит высвободить бойцов для защиты других объектов.

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