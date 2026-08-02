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23:36, 2 августа 2026Из жизни

В Израиле запретили использовать крокодилов для охраны тюрем

Суд в Израиле запретил министру использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dorota "Dee" Trajdos / Reuters

Окружной суд Иерусалима запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем, в которых содержатся террористы. Об этом сообщает газета Jerusalem Post (JP).

Отмечается, что суд принял такое решение после петиции местной организации по защите прав животных Let the Animals Live. В свою очередь, Бен-Гвир обвинил судей в том, что они «встали на сторону террористов».

Пилотный проект планировалось запустить в тюрьме Кециот, однако Управление природы и парков выступило против идеи, заявив, что диких животных, согласно законодательству, можно содержать только в образовательных, исследовательских или информационных целях, а не для охраны. После этого министр охраны окружающей среды Идит Сильман изменила правовой статус нильских крокодилов, объявив их «культивируемыми дикими животными».

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