В Израиле запретили использовать крокодилов для охраны тюрем

Суд в Израиле запретил министру использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами

Окружной суд Иерусалима запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем, в которых содержатся террористы. Об этом сообщает газета Jerusalem Post (JP).

Отмечается, что суд принял такое решение после петиции местной организации по защите прав животных Let the Animals Live. В свою очередь, Бен-Гвир обвинил судей в том, что они «встали на сторону террористов».

Пилотный проект планировалось запустить в тюрьме Кециот, однако Управление природы и парков выступило против идеи, заявив, что диких животных, согласно законодательству, можно содержать только в образовательных, исследовательских или информационных целях, а не для охраны. После этого министр охраны окружающей среды Идит Сильман изменила правовой статус нильских крокодилов, объявив их «культивируемыми дикими животными».