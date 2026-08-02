Украина и страны ЕС связывались с Ираном насчет войны на стороне США

Багаи: Украина и страны ЕС заявили, что не будут играть никакой роли в войне против Ирана

Украина и ряд стран Европейского Союза (ЕС) связывались с Ираном насчет войны на стороне Соединенных Штатов Америки (США). Об этом 2 августа заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД) исламской республики Эсмаил Багаи, его слова передает агентство IRNA в Telegram-канале.

«За эти 24 часа было совершено множество звонков, некоторые из которых поступили от противоборствующих сторон, а именно от таких стран, как Болгария, Англия и Украина», — отметил Багаи.

Багаи также пояснил, что они звонили, чтобы подчеркнуть, что не будут играть никакой роли в войне против Ирана.

Представитель МИД также отметил, что ранее данные страны упоминались в новостных сообщениях о возможном предоставлении их военных баз Соединенным Штатам.

Ранее же страны Персидского залива призвали президента США Дональда Трампа воздержаться от очередных ударов по Ирану и возобновить мирные переговоры.