Посольство России в Италии прокомментировало взрыв в ресторане в Москве

Посольство России назвало взрыв в ресторане в Москве устрашением итальянцев

Целью взрыва в ресторане Balzi Rossi в Москве стала устрашение итальянцев. Об этом заявило посольство России в Италии в своем Telegram-канале.

«Совершенно очевидно, что, планируя нападение на один из лучших итальянских ресторанов Москвы, украинские террористы хотели запугать итальянцев, работающих в России, намекнуть, что они тоже являются мишенью и в любой момент могут стать следующими жертвами этих негодяев», — прокомментировало посольство.

В дип представительстве сравнили организаторов теракта в Москве с Усамой бен Ладеном и отметили, что их постигнет та же участь, что и террориста номер один.

Вечером 1 августа в ресторане на Кудринской площади Balzi Rossi взорвалось самодельное взрывное устройство. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. При взрыве женщина, охранник и посетитель скончались.

Утром 2 августа стало известно, что число погибших при взрыве в ресторане выросло до пяти. Два человека скончались в больнице.