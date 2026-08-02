«112»: Число погибших при взрыве бомбы в ресторане Balzi Rossi выросло до пяти

Число погибших при взрыве бомбы в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы выросло до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что два человека скончались в больнице. По данным канала, больше шести человек на данный момент находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

Оцепление на месте взрыва сняли, добавили авторы публикации.

1 августа в ресторане на Кудринской площади взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ). В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. При взрыве женщина, охранник и посетитель скончались.