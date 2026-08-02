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10:21, 2 августа 2026Россия

Число погибших при взрыве бомбы в центре Москвы выросло

«112»: Число погибших при взрыве бомбы в ресторане Balzi Rossi выросло до пяти
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Число погибших при взрыве бомбы в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы выросло до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что два человека скончались в больнице. По данным канала, больше шести человек на данный момент находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

Оцепление на месте взрыва сняли, добавили авторы публикации.

1 августа в ресторане на Кудринской площади взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ). В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. При взрыве женщина, охранник и посетитель скончались.

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