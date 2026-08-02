Россиянин описал свидание с американкой фразой «сказал, что выйду в туалет, и уехал»

Россиянин пошел на свидание с американкой и поразился культурным различиям

Россиянин пошел на свидание с американкой, переехавшей в нашу страну, и поразился культурным различиям между ними. Своей историей он поделился с автором тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия» Еленой, пост опубликован на платформе «Дзен».

Сначала соотечественник по имени Влад сделал своей спутнице Дженнифер комплимент, что ей не понравилось, а затем поинтересовался ее отношением к семье и детям. Иностранка ответила, что в ближайшие годы не планирует ни замуж, ни рождение ребенка, поскольку хочет сосредоточиться на карьере хотя бы до 35 лет.

После этого американка начала задавать вопросы сама. Ей были интересны детали об образовании Влада, его работе, предыдущих отношениях и причинах расставания с последней девушкой. «У меня появилось ощущение, что меня сейчас начнут проверять по какому-то списку требований. Я сказал, что выйду в туалет, вызвал такси и уехал», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Мужчина пояснил, что не ожидал обсуждения при первой встрече его интимных предпочтений и очень личных вопросов. Кроме того, он привык, что в России инициатива обычно исходит от мужчины, а в этот раз все было наоборот. Позднее он признался, что чувствовал себя как на собеседовании или тестировании.

«Эта история хорошо показывает, насколько разными могут быть представления людей о комплиментах, семье, личных границах и допустимых вопросах при первой встрече. То, что одному кажется обычным проявлением интереса, другой может воспринять как бестактность. И наоборот», — заключила автор блога.

Ранее путешествующий по миру тревел-блогер Тим рассказал о своем опыте свиданий в разных странах. По его словам, в Германии романтическая встреча начинается с того, что оба достают телефоны с банковскими приложениями.

