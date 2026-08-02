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10:35, 2 августа 2026Путешествия

Россиянин описал свидание с американкой фразой «сказал, что выйду в туалет, и уехал»

Россиянин пошел на свидание с американкой и поразился культурным различиям
Алина Черненко

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Россиянин пошел на свидание с американкой, переехавшей в нашу страну, и поразился культурным различиям между ними. Своей историей он поделился с автором тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия» Еленой, пост опубликован на платформе «Дзен».

Сначала соотечественник по имени Влад сделал своей спутнице Дженнифер комплимент, что ей не понравилось, а затем поинтересовался ее отношением к семье и детям. Иностранка ответила, что в ближайшие годы не планирует ни замуж, ни рождение ребенка, поскольку хочет сосредоточиться на карьере хотя бы до 35 лет.

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После этого американка начала задавать вопросы сама. Ей были интересны детали об образовании Влада, его работе, предыдущих отношениях и причинах расставания с последней девушкой. «У меня появилось ощущение, что меня сейчас начнут проверять по какому-то списку требований. Я сказал, что выйду в туалет, вызвал такси и уехал», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Мужчина пояснил, что не ожидал обсуждения при первой встрече его интимных предпочтений и очень личных вопросов. Кроме того, он привык, что в России инициатива обычно исходит от мужчины, а в этот раз все было наоборот. Позднее он признался, что чувствовал себя как на собеседовании или тестировании.

«Эта история хорошо показывает, насколько разными могут быть представления людей о комплиментах, семье, личных границах и допустимых вопросах при первой встрече. То, что одному кажется обычным проявлением интереса, другой может воспринять как бестактность. И наоборот», — заключила автор блога.

Ранее путешествующий по миру тревел-блогер Тим рассказал о своем опыте свиданий в разных странах. По его словам, в Германии романтическая встреча начинается с того, что оба достают телефоны с банковскими приложениями.

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