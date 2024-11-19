Преданность семье, забота о близких и открытость партнерству — с одной стороны, и излишняя самоотверженность ради мужчин и неумение себя ценить — с другой. Эти качества, по мнению соотечественников и иностранцев, присущи большинству российских женщин. Чему жительницы США, Европы и Азии могли бы позавидовать, а что россиянкам стоило бы у них перенять — в материале «Ленты.ру».
Американки предпочитают карьеру, независимость и полуфабрикаты
Женщины в США кардинально отличаются от россиянок и своим отношением к семье и карьере, и в эмоциональном плане. Такой вывод сделал побывавший в этой стране отечественный путешественник, автор тревел-блога «#делайчехочешь».
Это как будто встречаешь совершенно иной тип женщины, которая живет по своим правилам, четко знает, чего хочет, и готова отстаивать свои права на каждом углу
Он пояснил, что американки невероятно независимы: они сами покупают дома и машины, инвестируют, водят свои фургоны и живут как хотят. «Иногда кажется, что эта независимость может перерасти в своеобразную холодность. То есть если ты, парень, хочешь пригласить американку на свидание, будь готов, что она тебе может сказать что-то вроде: "Почему я должна идти? Я уже запланировала вечер для себя"», — добавил путешественник.
В России женщины, по мнению блогера, тоже обладают независимостью, однако, в отличие от жительниц США, они часто выбирают путь «я справлюсь сама, но если ты поможешь, я не против». Их отличают открытость к партнерству и баланс между самостоятельностью и желанием построить что-то вместе.
Кроме того, Александр рассказал, что большинство американок относится к семейной жизни спокойно и предпочитает строить карьеру. «Работать до посинения — это практически спортивная дисциплина в США, и многие женщины активно соревнуются на этом поле. Карьера часто на первом месте, а все остальное — когда-нибудь потом, если успеется», — удивился он.
Российские же девушки, как считает автор, чаще стремятся к семейной жизни. И даже те, кто выбрал карьеру, «часто продолжают мечтать о гармонии в доме, где тепло и уютно».
Еще одно важное отличие американок и россиянок состоит в том, что первые не стесняются быть эмоциональными и открыто выражать свое недовольство. «Российская женщина может промолчать, но ее взгляд или тон все скажет за нее. Американские женщины, напротив, с этим делом не церемонятся — если что-то не так, об этом сразу узнает весь мир», — предупредил блогер.
Другая российская путешественница, Марина Ершова, заметила, что многие девушки в США «движутся по жизни словно на автопилоте»: они вырастают в среде, где для них многое уже решено и можно и не особо стараться.
Есть машина, есть работа, есть Netflix вечером, замороженная еда в холодильнике, лазанья, пицца, макароны с сыром, наггетсы, сладкие йогурты, и в общем-то для многих этого достаточно. Ничего готовить не нужно, потому что они вообще у плиты никогда не стояли
Российские женщины, с ее точки зрения, привыкли добиваться всего сами — будь то карьера, образование или даже простое поддержание отношений. «Они не ждут, что жизнь принесет все на блюдечке — наоборот, наши женщины умеют быть матерями-одиночками. Как показывает практика, им сложно, но никто из них не жалуется», — заключила Ершова.
Она также сделала вывод, что у американок нет никакого стремления к развитию и «внутреннему росту», и они зарабатывают деньги только для поддержания своего комфорта, а не чтобы «выйти за рамки».
Другая черта жительниц США, на которую обратила внимание россиянка, — любовь к вкусной еде. «Американки не тратят деньги на дорогую косметику, не инвестируют в себя так, как привыкли делать русские девушки. Вкусная еда для них — вот это приоритет. Они с удовольствием покупают полуфабрикаты, готовую еду, и очень редко думают о том, как это влияет на их внешний вид и здоровье», — заметила она, добавив, что в США женщины редко сидят на диетах, не гонятся за трендами моды и абсолютно не задумываются о том, как выглядят их наряды.
«Им комфортно в том, что они носят и что хорошо скрывает недостатки в заплывшем теле», — пояснила автор блога.
Европейки заводят собак вместо детей и сами знакомятся с мужчинами
Женщины в Европе тоже сильно отличаются от наших соотечественниц и по менталитету, и по привычкам, и по внешним признакам. Побывавшая во многих западных странах российская тревел-блогерша Елена отметила, что они часто «гордятся тем, чего у нас в России девушки стыдятся».
Например, по ее словам, европейки совсем не стесняются лишнего веса и целлюлита, а, наоборот, принимают себя со всеми недостатками.
Наши женщины стыдятся быть слишком большими, и это нормально, вместо того чтобы оголять свое неидеальное тело, как делают европейки, россиянки всегда стремятся избавиться от лишних килограммов, посещая спортзалы, придерживаясь различных диет, некоторые даже прибегают к пластике
Россиянка также удивилась пристрастию европеек к курению на улицах и вульгарным и вызывающим нарядам. «Ни в коем случае никого не осуждаю, а всего лишь сравниваю наши культуры и менталитет. В России это стыд и срам, а вот в Европе вполне себе нормально», — пояснила она.
Путешественница также удивилась, что в Европе женщины привыкли проявлять инициативу в отношениях и знакомиться первыми с мужчинами в заведениях. Россиянки же, по ее мнению, стыдятся «бегать» за противоположным полом, полагая, что их должны добиваться.
Кроме того, Елена обратила внимание, что в некоторых западных странах появился новый тренд: жить с мужчиной и иметь от него детей, но официально не расписываться. Блогерша рассказала, что таким образом они могут получать специальные повышенные пособия по уходу за ребенком.
А во Франции и Италии многие женщины и вовсе заводят собак вместо детей и относятся к ним соответствующе: наряжают, заплетают интересные прически и возят в колясках. «Выглядит, конечно, мило, но наши женщины себе такое не позволяют — общество не то. У нас рожают детей, да и собак заводят не вместо них, а вместе с ними как правило», — заключила автор блога.
Турчанки уверены в своей неотразимости и редко выходят в свет без мужа
Несмотря на стереотип о том, что турецкие мужчины предпочитают славянок, согласно статистике, в 2023 году в этой стране с иностранками вступили в брак лишь чуть более пяти процентов местных жителей. Российская тревел-блогерша Наталья, наблюдая за девушками и женщинами в Стамбуле, выделила несколько их особенностей, которые, с ее точки зрения, делают их в глазах турецких мужчин более привлекательными.
Турчанки вообще поражают уверенностью в собственной неотразимости, но у жительниц Стамбула в этом отношении планка намного выше, чем в целом по стране. Это видно по походке, взгляду, манере носить вещи
Кроме того, россиянка заметила, что турчанки совсем не стесняются лишнего веса, считая его наличие скорее своим достоинством, чем недостатком, следуют модным трендам, а также ценят дружбу и семейные связи.
«Стамбульчанки выходят "в свет" по большей части с кем-то. Если это не партнер или муж, то компанию им составляют подруги или родственницы», — поделилась Наталья.
Другая российская тревел-блогерша удивилась умению турчанок организовывать обеденный стол даже на полу. «Вообще в Турции, как и в России, чаще всего едят за столом, но если на праздник пришло слишком много гостей или родственников, то турчанки не стесняются постелить скатерть на пол и назвать это изобретение столом. При этом все приглашенные садятся на пол или на подушки, а тарелки держат в руках», — поразилась она.
Китаянки выбирают мужа побогаче и отбирают у него все деньги
В результате гендерного дисбаланса, из-за которого на протяжении многих лет в Китае женщин было меньше, чем мужчин, многие жительницы Поднебесной стали очень привередливыми и выбирают только самых богатых и успешных женихов.
Автор тревел-блога «Тут вам не там», которая несколько лет жила в Китае, рассказала, что в этой стране к браку относятся как к сделке.
Китаянкам не понять широту русской души и самоотверженность некоторых женщин, которые за любимым пойдут куда угодно, будут и в шалаше жить
Один знакомый китаец признался ей, что в его родном городе Цзянсу жених должен предоставить невесте около 100-200 тысяч юаней (примерно от 1,2 до 2,5 миллиона рублей) в качестве подарка на помолвку. Помимо этого, ему нужно иметь дом и машину. Квартира должна быть с двумя спальнями и площадью около 90-100 квадратных метров.
Более того, китайские жены обычно забирают у мужей большую часть зарплаты и сами распоряжаются семейным бюджетом. «Некоторые китайцы шутили: "Если я хорошо себя веду, то мне дадут из тех денег, что я заработал, часть на карманные расходы"», — поделилась автор.
Россиянка также добавила, что многие молодые китаянки ведут себя со вторыми половинками довольно властно: закатывают истерики на улице, заставляют их носить свои крошечные сумочки и просят завязать шнурки в общественных местах.
По мнению европеек, россиянки совсем себя не ценят и терпят неудобства ради мужчин
Побывавшая в России немка по имени Мари сильно удивилась привычкам русских женщин. Например, прибираться в квартире самой вместо того, чтобы разделить эту обязанность с мужем, и готовить еду перед его приходом с работы.
«А зачем тебе его кормить? У вас что, мужчины не умеют готовить? Герман (так зовут ее мужа) часто готовит сам, если я занята. Или мы делаем это по очереди. А я тебе как не позвоню, ты все время у плиты, совсем себя не бережешь», — процитировала знакомую немку российская тревел-блогерша.
Иностранка сделала вывод, что главный минус российских женщин в том, что они совсем себя не ценят. «Вы, русские девушки, красивые и умные, хозяйственные. И очень много трудитесь. Но почему вы себя совсем не цените? Это ваш главный минус — вы себя недооцениваете и обесцениваете, потому что все взваливаете на себя: тяжелые сумки, хлопоты по дому, заботы о ребенке. А кто позаботится о вас?» — задала вопрос подруге Мари.
Еще одна европейка, испанка Марта, которая провела летний отпуск в Сочи, резюмировала: может быть, в России женщины и самые красивые, но не самые умные.
Зацикленность некоторых из них на отношениях с мужчинами меня огорчает. А готовность терпеть боль, будь то ношение неудобной обуви на шпильке в 12 сантиметров или отказ от карьеры лишь потому, что это задевает чье-то эго, мне абсолютно непонятны
У европейских мужчин взгляд на россиянок иной. Многих из них восхищает их умение создавать уют и тепло в доме, а также забота и преданность семье.
Они готовы пожертвовать многим ради своих родных. Даже если им не нравится, допустим, мама мужа, они все равно будут с ней встречаться и улыбаться в лицо, постараются во всем угодить. Или если им хочется работать, но ребенок маленький, то они останутся дома, чтобы с ним сидеть. Ни одна француженка не пойдет на такое, да и вообще, никакая другая женщина