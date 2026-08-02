Мирные жители погибли при атаке ВСУ на отдаленный от границы российский регион

В Удмуртии в результате атаки БПЛА погибли три человека

Три мирных жителя погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Удмуртию. Об этом сообщила врио главы российского региона Ольга Абрамова в Telegram-канале.

По ее словам, над республикой уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

«В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребенок. Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние», — написала она.

Абрамова добавила, что на месте ударов работают все оперативные службы, пострадавшим уже оказывают необходимую помощь.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь на 2 августа устроили одну из самых массированных атак на регионы России с начала года. По данным Минобороны, системы противовоздушной обороны уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.