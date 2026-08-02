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14:29, 2 августа 2026 (обновлено: 14:35, 2 августа 2026)Бывший СССР

Названа главная проблема Украины

Мендель назвала Зеленского главной проблемой для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Simon Jones / Pool Photo / AP

Украинский лидер Владимир Зеленский является ключевой проблемой для Украины, поскольку он больше всех получает выгоды от продолжения военного конфликта в стране. Об этом заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в беседе с французским изданием LeJournalDeDimanche (JDD).

«Я считаю, что он стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге стал отождествлять Украину с лицом одного человека. Он поверил в этот полностью сфабрикованный образ. Я полагаю, что Зеленский сегодня является главным бенефициаром этой войны», — сказала она.

По словам Мендель, Зеленский остается у власти благодаря боевым действиям на Украине. Именно из-за конфликта лидер Украины отменил президентские выборы.

Ранее глава центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко назвал вздорными слова Владимира Зеленского о Крыме как о якобы украинской территории.

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